GFVip 6, un concorrente è pronto ad andare in finale! Ecco la decisione del web (Di lunedì 31 gennaio 2022) Soleil Sorge, Giucas Casella e Delia Duran: uno di loro è pronto ad andare in finale. Il pubblico social emette il verdetto Soleil Sorge, Giucas Casella e Delia Duran sono i tre concorrenti in lizza per la finale del Grande Fratello VIP 6. Ignari di cosa li aspetta, i gieffini in nomination non hanno perso tempo e, durante il weekend, non si sono risparmiati in polemiche e litigi di varia natura. Il pubblico social, però, pare abbia già deciso chi tra Soleil, Giucas e Delia, sia il concorrente più meritevole e, quindi, pronto per la finale. Stando ai sondaggi sul web, a giocarsi il posto in finale sarebbero Soleil Sorge e Giucas casella, seguiti con una bassa percentuale di voti da Delia Duran, la modella penalizzata non solo per il discusso triangolo Belli-Sorge-Duran, ma anche per aver varcato la soglia della porta ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Soleil Sorge, Giucas Casella e Delia Duran: uno di loro èadin finale. Il pubblico social emette il verdetto Soleil Sorge, Giucas Casella e Delia Duran sono i tre concorrenti in lizza per la finale del Grande Fratello VIP 6. Ignari di cosa li aspetta, i gieffini in nomination non hanno perso tempo e, durante il weekend, non si sono risparmiati in polemiche e litigi di varia natura. Il pubblico social, però, pare abbia già deciso chi tra Soleil, Giucas e Delia, sia ilpiù meritevole e, quindi,per la finale. Stando ai sondaggi sul web, a giocarsi il posto in finale sarebbero Soleil Sorge e Giucas casella, seguiti con una bassa percentuale di voti da Delia Duran, la modella penalizzata non solo per il discusso triangolo Belli-Sorge-Duran, ma anche per aver varcato la soglia della porta ...

Advertising

GrandeFratello : Vi avevamo promesso grandi novità e #GFVIP non delude mai! ?? Gianluca Costantino è il primo nuovo concorrente che q… - zazoomblog : GFVip 6 un concorrente è pronto ad andare in finale! Ecco la decisione del web - #GFVip #concorrente #pronto… - lorisz841 : RT @spi4ndo: MIRIANA TREVISAN???? +contatti sospetti+ La concorrente del GFVip potrebbe avere dei contatti sospetti, il tutto è stato denun… - giuliamarzam : RT @iushallnotpass: Jessi totalmente ignorata anche in questo daytime, io credo di non aver mai visto un concorrente così scagato dal progr… - rory_zack : Delia ha appena nominato Rosalinda e l'ar€s gate con una calma e un entusiasmo disarmante e la gente ancora si chie… -