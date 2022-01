Eric Zemmour : le candidat soupçonné de promettre de l’argent à ses nouveaux soutiens venus du RN (Di lunedì 31 gennaio 2022) Au Rassemblement national, on craint une déroute. A mesure que l’échéance électorale approche, Marine Le Pen assiste à une fuite des cadres historiques de son parti. Après les départs de l’eurodéputé Jérôme Rivière, de Damien Rieu et de Gilbert Collard, la présidente du RN craint que d’autres ne se rallient à Eric Zemmour. A commencer par Marion Maréchal, sa nièce qu’elle a “élevée” et qui pense sérieusement à rejoindre les rangs de Reconquête ! pour l’élection présidentielle. Sur l’antenne de BFMTV ce dimanche 30 janvier, Jordan Bardella a dénoncé des “méthodes déloyales” de la part de l’équipe d’Eric Zemmour. Selon le président par intérim du RN, les proches du candidat “ont contacté tout le monde, ils promettent de l’argent, des investitures aux élections législatives, ce sont des ... Leggi su cityroma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Au Rassemblement national, on craint une déroute. A mesure que l’échéance électorale approche, Marine Le Pen assiste à une fuite des cadres historiques de son parti. Après les départs de l’eurodéputé Jérôme Rivière, de Damien Rieu et de Gilbert Collard, la présidente du RN craint que d’autres ne se rallient à. A commencer par Marion Maréchal, sa nièce qu’elle a “élevée” et qui pense sérieusement à rejoindre les rangs de Reconquête ! pour l’élection présidentielle. Sur l’antenne de BFMTV ce dimanche 30 janvier, Jordan Bardella a dénoncé des “méthodes déloyales” de la part de l’équipe d’. Selon le président par intérim du RN, les proches du“ont contacté tout le monde, ils promettent de, des investitures aux élections législatives, ce sont des ...

