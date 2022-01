Attacco a sorpresa alla Federcalcio: Serie A spaccata in due parti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il campionato non si gioca, in attesa del ritorno in campo previsto per il 5 febbraio, ma questo non ha impedito l’alzarsi di un enorme polverone attorno al nostro campionato. Questo, infatti, non riguarda il calcio giocato, ma la politica del pallone. La vicenda è raccontata dall’edizione odierna di La Repubblica e ha origine sabato sera, con l’invio da parte da parte della Lega Serie A di una lettera alla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e per conoscenza al presidente del Coni Giovanni Malagò. Il nominativo del mittente non è però corrispondente con quello del presidente della Lega Paolo Dal Pino ma con quelli delle 20 società di Serie A. Ciò rappresenta un atto di sfiducia verso il presidente e un atto ostile nei confronti della Federcalcio di Gravina. Foto: insidefoto- Gravina Il testo della ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il campionato non si gioca, in attesa del ritorno in campo previsto per il 5 febbraio, ma questo non ha impedito l’alzarsi di un enorme polverone attorno al nostro campionato. Questo, infatti, non riguarda il calcio giocato, ma la politica del pallone. La vicenda è raccontata dall’edizione odierna di La Repubblica e ha origine sabato sera, con l’invio da parte da parte della LegaA di una letterasottosegretaria allo sport Valentina Vezzali e per conoscenza al presidente del Coni Giovanni Malagò. Il nominativo del mittente non è però corrispondente con quello del presidente della Lega Paolo Dal Pino ma con quelli delle 20 società diA. Ciò rappresenta un atto di sfiducia verso il presidente e un atto ostile nei confronti delladi Gravina. Foto: insidefoto- Gravina Il testo della ...

