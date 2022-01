Federer si congratula con Nadal | “Mai sottovalutare un grande campione”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Rafaelha conquistato il suo 21esimo Slam battendo Daniil Medvedev nella finalissima degli Australian Open 2022. Il maiorchino ce l’ha fatta dopo un’emozionante battaglia di cinque set superando nella speciale classifica sia Rogersia Novak Djokovic, che di Major ne hanno venti. Proprio ilsvizzero si è voluto complimentare con il suo rivale ed amico a pochi minuti dalla sua incredibile impresa. Questo il suo messaggio all’interno di una storia su Instagram: “Al mio amico erivale Rafaelzioni di cuore per essere diventato il primo tennista a vincere ventuno tornei dello Slam. Qualche mese fa stavamo scherzando riguardo al fatto che eravamo entrambi sulle stampelle. Straordinario. Maiun ...

da giovane urlava in campo e spaccava le racchette; poi ha imparato a governare se stesso, ... Djokovic fa l'amicone , sicon gli avversari che lo battono - dopo l'eliminazione al ...da giovane urlava in campo e spaccava le racchette; poi ha imparato a governare se stesso, ... Djokovic fa l'amicone , sicon gli avversari che lo battono - dopo l'eliminazione al ...Novak nel circuito non è amato, Nadal è universalmente ammirato, Federer è il dio del tennis. La ferocia del serbo attinge dallo stesso pozzo buio da cui vengono le follie antiscientifiche, le pallate ...