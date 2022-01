Sergio Mattarella | è Draghi a chiedergli di restare per «il bene e la stabilità del Paese»

(Di sabato 29 gennaio 2022) È stato Marioa esporre al presidentela situazione problematica in cui versa il Parlamento in seduta comune. E quindi a mettere sul tavolo la possibilità del...

Ma l'unità oggi si può ritrovare soltanto intorno alla figura del Presidente, al quale sappiamo di chiedere un grande sacrificio, ma sappiamo anche che glielo possiamo chiedere nell'...Capo Stato riflette su sacrificio altissimo. Per ora nessun incontro chiesto da leader La prima richiesta in qualche modo formale al Presidente della Repubblica,, è arrivata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi: resti per "il bene e la stabilità del Paese", gli avrebbe detto nel colloquio di venti minuti al termine della cerimonia al ...ROMA. Pesano le astensioni: anche al settimo scrutinio è arrivata la fumata nera sull'elezione del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, sul quale si è registrata la convergenza dei partiti ...Raggiunto l'accordo. I partiti sono andati in tilt, e l'unica soluzione che hanno potuto trovare è stata quella ...