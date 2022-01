Quirinale | le parole di Mattarella dopo la rielezione | “Grazie per la fiducia Questi giorni difficili richiamano al senso di responsabilità”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Con una breve dichiarazione il presidente della Camera Roberto Fico, accompagnato dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati, ha comunicato a Sergio, in un breve incontro al, l’avvenutaalla presidenza della Repubblica con 759 voti. “Itrascorsi nel corso dell’emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo,aldie al rispetto delle decisioni del Parlamento” ha detto. “Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri a cui siamo richiamati” ha concluso il presidente L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Le prime parole di #Mattarella dopo la rielezione alla presidenza della Repubblica: 'I giorni… - ilfoglio_it : Elisabetta #Belloni era salita nelle quotazioni per il #Quirinale dopo le parole di #Salvini su una presidente dell… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | 'Il presidente Mattarella si è messo a disposizione'. Lo ha detto la capogruppo della Svp al S… - FabioPrescious : RT @RadioLuiss: ?? “Non mi sottraggo” ?? Ecco le parole del Presidente della Repubblica #Mattarella al termine dell'incontro con i President… - ilfaroonline : #Mattarella: “Accetto per senso di responsabilità”. Le parole del #PresidentedellaRepubblica dopo la comunicazione… -

Era una sera di fine settembre quando Mario Draghi, in uno dei periodici pranzi di lavoro albuttò lì questa frase al padrone di casa.che erano forse una spia della fatica che il ...'Ledi Luigi Maio ? Ci saranno occasioni per i chiarimenti interni'. A rivendicarlo è stato ...deve rispondere non al leader di turno ma alla comunità degli iscritti' Vedi Anche, Letta: ...Per usare le parole di Bruno Vespa, se bis fosse "sarebbe meglio chiudere ... ha accusato gli alleati di aver bocciato tutte le proposte della Lega per il Quirinale. Mi rendo conto che si è dipanato ...Roma, 29 gen. (askanews) - 'Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I ...