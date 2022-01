Armando Incarnato insulta Gianni Sperti a Uomini e Donne | “Non fai bene il tuo lavoro” bufera in studio

(Di sabato 29 gennaio 2022) La puntata odierna diè stata piuttosto movimentata a causa della sfilata. Invece di dare spazio al parterre maschile, anche in questo caso si è dato spazio alle. Durante la messa in onda, però, c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra. La discussione si è spostata L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Santuz15 : Basciano degno erede di Armando Incarnato #gfvip - Kalo9603 : @Iperborea_ L'ho letto con la voce di Armando Incarnato - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni 28 gennaio: nuovo litigio tra Armando Incarnato e Marika Geraci - #Uomini #Donne… - zazoomblog : Chi è Armando Incarnato di Uomini e donne? Età e Instagram - #Armando #Incarnato #Uomini #donne? -

Ultime Notizie dalla rete : Armando Incarnato

Infine, al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Diego ha parlato anche del rapporto tra Ida Platano e: 'Tra loro c'è una forte amicizia e stima. Lui forse la ...Scontri per lui poi conche si è rifatto avanti con Denise, sua corteggiatrice. GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Sfila con un look total black, piange e... Oggi i due potrebbero però ...Uomini e Donne, Matteo e Armando tornano a litigare: è la fine di un’amicizia? Matteo e Armando sembravano aver chiarito la situazione nelle puntate precedenti di Uomini e Donne ma a quanto pare, da c ...Uomini e Donne, Armando Incarnato è una furia contro Gianni Sperti: "Non sei capace di fare il tuo lavoro" La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata ...