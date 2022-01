Unicredit, il 2021 si chiude in utile ma il 4o trimestre è in rosso per 1,4 miliardi. L’a.d. Orcel: “Ai soci mai così tanti soldi” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Unicredit, primo gruppo bancario italiano insieme ad Intesa Sanpaolo, ha chiuso il 2021 con un utile di 1,5 miliardi di euro. Nel solo quarto trimestre è stata però messo a bilancio una perdita di 1,4 miliardi. Poco significativo il confronto con i corrispondenti periodi del 2020, fortemente influenzati dalla pandemia. Gli ultimi tre mesi del 2021 sono stati caratterizzati da un incremento delle rettifiche sui crediti deteriorati che hanno inciso per 810 milioni (in sostanza prestiti che non verranno più recuperati o lo saranno in tempi più lunghi del previsto di cui la banca ha deciso quindi di aggiornare il reale valore). Il quarto trimestre è tradizionalmente quello in cui le banche fanno le “grandi pulizie” in vista della chiusura del bilancio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022), primo gruppo bancario italiano insieme ad Intesa Sanpaolo, ha chiuso ilcon undi 1,5di euro. Nel solo quartoè stata però messo a bilancio una perdita di 1,4. Poco significativo il confronto con i corrispondenti periodi del 2020, fortemente influenzati dalla pandemia. Gli ultimi tre mesi delsono stati caratterizzati da un incremento delle rettifiche sui crediti deteriorati che hanno inciso per 810 milioni (in sostanza prestiti che non verranno più recuperati o lo saranno in tempi più lunghi del previsto di cui la banca ha deciso quindi di aggiornare il reale valore). Il quartoè tradizionalmente quello in cui le banche fanno le “grandi pulizie” in vista della chiusura del bilancio ...

