Se i parlamentari fossero davvero liberi, confermerebbero il tandem Mattarella-Draghi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Che questa guerra non possa vincerla nessuno, ora lo dicono tutti: al centro, a destra e a sinistra. Ma si sapeva da mesi. Averla dunque cominciata a petto in fuori – invocando presidenti “senza tessera pd”, per sentirsi polemicamente rispondere c ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 28 gennaio 2022) Che questa guerra non possa vincerla nessuno, ora lo dicono tutti: al centro, a destra e a sinistra. Ma si sapeva da mesi. Averla dunque cominciata a petto in fuori – invocando presidenti “senza tessera pd”, per sentirsi polemicamente rispondere c ... sul sito.

Clalli : Comunque non è che una volta i parlamentari fossero meglio, eh! Se pensiamo a chi è venuto fuori come presidente, S… - irritatrix : RT @TruIeeIy: Liberi da che? Il giudizio degli elettori? La democrazia? La Stampa: 'Se i parlamentari fossero davvero liberi, confermerebb… - TruIeeIy : Liberi da che? Il giudizio degli elettori? La democrazia? La Stampa: 'Se i parlamentari fossero davvero liberi, co… - FoxMatilde : @LaStampa Se i parlamentari fossero veramente liberi non darebbero l’ok ai DL di questo disgraziato che certamente non voterebbero come PdR. - RESTIFAR1 : @ritac22 @matteorenzi La prova della profonda crisi dell'attuale classe politica è proprio nell'atteggiamento di le… -

Ultime Notizie dalla rete : parlamentari fossero Quirinale: il film della giornata. Alle 17 si rivota Lo rendono noto fonti Parlamentari. 9.13 - Al momento non sono in programma incontri fra il ... Se fossero stati gli italiani ad eleggere il PdR lo avrebbero fatto in un giorno". Così il leader di Fdi, ...

Quirinale, la quinta votazione. Casellati si ferma a 382 voti, niente quorum. Meloni attacca: 'Fdi e Lega leali, gli altri no' Se fossero stati gli italiani ad eleggere il PdR lo avrebbero fatto in un giorno". Così il leader ... P er tale motivo mi rivolgo ai Parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di ...

