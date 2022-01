Quirinale | Salvini | Casellati blitz? Allora presento Harry Potter

Advertising

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - ZanAlessandro : #Casellati, mandata allo sbaraglio dal centrodestra e da un #Salvini che le sta sbagliando tutte. Ha preso in giro… - AlexBazzaro : Pd arrabbiato, Renzi arrabbiato. Sarà mica che Salvini sta facendo bene senza cadere in tranelli ed è l’unico a cer… - ibico75 : La seconda carica dello Stato è stata fatta brillare. #Casellati #Quirinale #Salvini - TeresaCarvelli3 : RT @monicaguerzoni: Ora #Pd potrebbe invocare dimissioni di #Casellati (e da destra qualcuno potrebbe chiederle a #Salvini) #Quirinale #Qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

Così Matteo, in conferenza stampa a Montecitorio, ironizzando sui "troppi no" di Pd e M5s ai nomi proposti per il. 28 gennaio 2022Una decisione che tende a complicare le mosse di Matteoe di tutto il centrodestra che oggi è andato alla conta per ilportando in Aula il nome di Elisabella Casellati . "Un onore ...Roma, 28 gen. (askanews) - Non capisco la strategia di Pd e M5S, una mancanza di rispetto verso gli italiani: se proporre Casellati è un ...“Le nostre proposte sono state tutte bocciate, più unitaria della Casellati è difficile. Invito i partiti della maggioranza a rivederci. E’ difficile confrontarsi con le maratone televisive. A me non ...