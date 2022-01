“Purtroppo non ci sarò, ho il Covid”. Sanremo 2022, l’annuncio che rattrista il pubblico (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sanremo 2022, il virus colpisce ancora. I telespettatori resteranno con il fiato sospeso ancora qualche giorno. Dopo il caso di Roberta Capua che solo nelle ultime ore ha annunciato su Instagram di essere guarita dal Covid dichiarandosi dunque pronta a guidare il timone per PrimaFestival, oggi un altro caso accertato di positività al virus mette in discussione la ‘sua’ partecipazione. Ecco di chi si tratta. L’edizione 2022 del Festival della musica italiana si preannuncia con momenti non troppo facili. Di oggi la notizia della positività al Covid del direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. La sua partecipazione al Festival è messa in discussione, a patto che il maestro non riesca a negativizzarsi entro lunedì. Il maestro ha confermato la positività al Covid durante ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022), il virus colpisce ancora. I telespettatori resteranno con il fiato sospeso ancora qualche giorno. Dopo il caso di Roberta Capua che solo nelle ultime ore ha annunciato su Instagram di essere guarita daldichiarandosi dunque pronta a guidare il timone per PrimaFestival, oggi un altro caso accertato di positività al virus mette in discussione la ‘sua’ partecipazione. Ecco di chi si tratta. L’edizionedel Festival della musica italiana si preannuncia con momenti non troppo facili. Di oggi la notizia della positività aldel direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. La sua partecipazione al Festival è messa in discussione, a patto che il maestro non riesca a negativizzarsi entro lunedì. Il maestro ha confermato la positività aldurante ...

Advertising

ItaliaViva : Una previsione? Penso che oggi il centrodestra farà un altro giro 'di bandiera' ma domani si potrebbe chiudere. Pur… - CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - FrancescoLollo1 : Vorremmo un candidato Presidente riferibile all’area culturale del centrodestra che sappia difendere gli interessi… - nonesisteLud : Il problema non sono i vostri figli che hanno (purtroppo per loro) disturbi cognitivi e comportamentali; il problem… - tveongreyjoy : Lia che dopo aver rischiato di essere messa in mezzo ad una rissa non porta rancore per Polone e anzi lo abbraccia… -