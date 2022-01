La finestra sul cortile | un Hitchcock d' annata non è mai una visione sprecata

(Di venerdì 28 gennaio 2022) LASULSky Cinema 2 ore 19.15. Con James Stewart, Grace Kelly e Wendell Corey. Regia di Alfred. Produzione USA 1954. Durata: 1 ora e 35 minuti LA TRAMA Classico di Hitchccock, da un racconto di Cornell Woolrich. James Stewart è un telereporter immobilizzato su una carrozzella da un incidente. In attesa di rimettere insieme i pezzi, passa ore a spiare col tele obbiettivo i suoi vicini di casa (ci sono due sposini, una ballerina, una zitella). C'è anche un corpacciuto signore (Raymond Burr, tre anni prima di diventare Perry Mason) che litiga spesso colla moglie. Un giorno la consorte sparisce. Stewart si convince presto che il corpacciuto l'abbia uccisa. Lo dice alla polizia che non gli crede. Ma il sospettato sì. E cerca di accoppare anche Stewart. PERCHÈ VEDERLO Perché un...

