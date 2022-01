Crostata Bourdaloue | mandorle e pere | una delizia tutta francese

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Laè una torta da composta da pezzetti di pera in camicia adagiati su una croccante pasta frolla guarnita con una crema di. Insomma, è un capolavoro vero e proprio! Un dessert per tutte le stagioni, delicato nel sapore e molto profumato. Bellissima da vedere e golosissima da assaporare, farà la gioia di grandi e piccini. Procuratevi quindi: stampo rettangolare da 35 x 11 cm, 1 per l’impasto: burro freddo, 90 gtritate, 30 g zucchero semolato, 60 g farina bianca, 170 g uovo, 1 sale, 1 pizzico per farcire:tritate, 80 g zucchero, 80 g burro morbido, 65 g uovo, 1 estratto diamare, 1 cucchiaino baccello di vaniglia, 1 solo i semi, 3 o 4 Curiose di scoprire come procedere? ...