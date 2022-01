Variante Omicron, Moderna sperimenta richiamo specifico (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – La casa farmaceutica statunitense Moderna ha iniziato la sperimentazione per un richiamo specifico per combattere la Variante Omicron. Intanto in Italia si valuterebbe la durata illimitata del green pass per chi ha assunto la dose booster. Dal 1° febbraio peraltro sono in scadenza migliaia di certificati verdi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – La casa farmaceutica statunitenseha iniziato lazione per unper combattere la. Intanto in Italia si valuterebbe la durata illimitata del green pass per chi ha assunto la dose booster. Dal 1° febbraio peraltro sono in scadenza migliaia di certificati verdi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : La casa farmaceutica statunitense Moderna ha iniziato la sperimentazione per un richiamo vaccinale specifico per co… - GiovaQuez : Anche Moderna ha avviato uno studio per testare una dose booster di un suo vaccino specificamente progettato per co… - Adnkronos : #Crisanti: 'Su #quartadose vaccino brancoliamo nel buio, aziende diano dati'. - Masquerade7012 : Omicron, la variante non varia più. E la Delta? Sta scomparendo. Ecco perché - infoitinterno : Covid, Moderna: al via test per richiamo vaccinale specifico contro variante Omicron -