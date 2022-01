Sophie Codegoni glielo tira finalmente fuori: cosa ha fatto Soleil con Alex (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sophie Codegoni ha svelato un vero e proprio mistero del Grande Fratello Vip 6. Nella notte tra il 24 ed il 25 gennaio l’ex tronista ha finalmente tirato fuori la verità da Soleil. cosa ha raccontato? Sophie Codegoni è una delle gieffine più discusse di questo Grande Fratello Vip 6. La giovane ha sollevato polemiche sia per il flirt con Gianmaria che con l’attuale rapporto con Basciano. Sophie Codegoni e Soleil Sorge-AltranotiziaNell’ultimo periodo sembra aver legato un po’ di più con Soleil Sorge anche se tra alti e bassi. E negli ultimi giorni finalmente è riuscita a strappare la verità tanto attesa da tutti. Di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022)ha svelato un vero e proprio mistero del Grande Fratello Vip 6. Nella notte tra il 24 ed il 25 gennaio l’ex tronista hatola verità daha raccontato?è una delle gieffine più discusse di questo Grande Fratello Vip 6. La giovane ha sollevato polemiche sia per il flirt con Gianmaria che con l’attuale rapporto con Basciano.Sorge-AltranotiziaNell’ultimo periodo sembra aver legato un po’ di più conSorge anche se tra alti e bassi. E negli ultimi giorniè riuscita a strappare la verità tanto attesa da tutti. Di ...

Advertising

Daniela_Liotti : “È successo a letto”. GF Vip, Sophie Codegoni confessa su Basciano. Miri... - ChiaraRita2 : Menomale che esiste sophie codegoni in quella casa. Grazie Signore #jeru - PasqualeMarro : #SophieCodegoni sempre più sola, caos in Casa - jelieberstears : RT @TheBitchesAcc: signori e signori sophie codegoni. Il modo in cui ha fatto un plow twist pazzesco l’ho davvero rivalutata tantissimo. E… - sandy_sandor : RT @unagiaslifes: LA REDEMPTION ERA DI SOPHIE CODEGONI> #jeru -