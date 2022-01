Quando Maria Elisabetta Casellati diceva che Abbado, Piano, Elena Cattaneo e Rubbia non meritassero il seggio di senatore a vita (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oggi per il centrodestra sembra che la figura su cui puntare per il Quirinale sia quella di Maria Elisabetta Casellati. La presidente del Senato era stata volutamente tenuta fuori dall’elenco di candidati che Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani avevano stilato in un primo momento, un Piano b rispetto alla triade Marcello Pera, Letizia Moratti, Carlo Nordio: insomma, Casellati come una riserva di lusso. «Casellati è candidabile senza che Salvini la proponga», ha detto lo stesso Salvini, confidando di poter trovare diverse decine di voti nel Movimento 5 stelle. Per il centrodestra Casellati è candidabile in quanto già rappresentante di una delle più importanti istituzioni italiane. Ma proprio lei in passato, da senatrice di Forza Italia, aveva provato ad ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oggi per il centrodestra sembra che la figura su cui puntare per il Quirinale sia quella di. La presidente del Senato era stata volutamente tenuta fuori dall’elenco di candidati che Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani avevano stilato in un primo momento, unb rispetto alla triade Marcello Pera, Letizia Moratti, Carlo Nordio: insomma,come una riserva di lusso. «è candidabile senza che Salvini la proponga», ha detto lo stesso Salvini, confidando di poter trovare diverse decine di voti nel Movimento 5 stelle. Per il centrodestraè candidabile in quanto già rappresentante di una delle più importanti istituzioni italiane. Ma proprio lei in passato, da senatrice di Forza Italia, aveva provato ad ...

Advertising

christianrocca : Meriti e sogni Quando Maria Elisabetta Casellati diceva che Abbado, Piano, Elena Cattaneo e Rubbia non meritassero… - MarioManca : «Essere dei genitori comporta delle responsabilità», e ancora ci domandiamo chi manderanno al Colle quando c'è Mari… - TreTsun : RT @christianrocca: Meriti e sogni Quando Maria Elisabetta Casellati diceva che Abbado, Piano, Elena Cattaneo e Rubbia non meritassero il… - Maurizio62 : RT @christianrocca: Meriti e sogni Quando Maria Elisabetta Casellati diceva che Abbado, Piano, Elena Cattaneo e Rubbia non meritassero il… - hereslena_ : @blurrygomvez in tutte le challenge c'è sempre stata giulia dietro e ora era una voce dall'alto tipo quando si coll… -