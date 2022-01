Le schede bianche e libertà vo’ cercando (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non fa onore al nostro Paese la quasi totalità di schede bianche nelle votazioni in corso per il nuovo Presidente della Repubblica. Anche se nell’ultima votazione sono diminuite, forse segnale di un malessere tra gli elettori, l’alto numero di schede bianche non fa affatto onore. La data era nota… da sette anni. I partiti, in particolare i dirigenti nazionali, più che perdere tempo hanno mostrato incapacità di fondo e limiti strutturali della loro prassi politica, fino al blocco totale nel creare sintonie su candidati di qualità. Del resto l’autocandidatura di Berlusconi ha potuto polarizzare attenzione proprio perché, a destra, sinistra e centro, c’era poco o niente sul tavolo delle trattative. Questa linea di basso profilo, che trova espressione nella scelta di votare scheda bianca, ha un suo punto di partenza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non fa onore al nostro Paese la quasi totalità dinelle votazioni in corso per il nuovo Presidente della Repubblica. Anche se nell’ultima votazione sono diminuite, forse segnale di un malessere tra gli elettori, l’alto numero dinon fa affatto onore. La data era nota… da sette anni. I partiti, in particolare i dirigenti nazionali, più che perdere tempo hanno mostrato incapacità di fondo e limiti strutturali della loro prassi politica, fino al blocco totale nel creare sintonie su candidati di qualità. Del resto l’autocandidatura di Berlusconi ha potuto polarizzare attenzione proprio perché, a destra, sinistra e centro, c’era poco o niente sul tavolo delle trattative. Questa linea di basso profilo, che trova espressione nella scelta di votare scheda bianca, ha un suo punto di partenza ...

Advertising

TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - Tommasolabate : Nella vita non si può aver sostenuto che “abbiamo la Costituzione più bella del mondo” e dire oggi “oddio che spett… - you_trend : Le 672 schede bianche di oggi costituiscono un record per un primo scrutinio. I precedenti: 2015: 538 2013: 104 2… - MariaLu91149151 : RT @luciaalbanofdi: Perchè il voto a #Crosetto? Perchè è una persona capace, che incarna alla perfezione i valori fondanti di @FratellidIta… - CosenzaChannel : Per candidato bandiera Fdi (Crosetto) quasi doppio voti rispetto a grandi elettori del partito. Schede bianche 412,… -