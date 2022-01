“Zitto ebreo di merda” | aggressione choc nel livornese | due ragazzine 15enni contro un 12enne Rabbia e sconcerto dal comune

Leggi su italiasera

(Di martedì 25 gennaio 2022) Giovedì ricorre ‘Il giorno della Memoria’, un appuntamento fondamentale nella nostra società, per far sì che quanto accaduto con l’Olocausto non debba mai più ripetersi. Una ricorrenza ‘sacra’, da rimarcare ogni anno con altrettanta incisività perché, come vedremo (sebbene per lo più a causa dell’ignoranza), incredibilmente, la discriminazione razziale è ancora oggi purtroppo presente tra di noi e, cosa assai più preoccupante, tra le nuove generazioni. “di”: prima le offesee poi sputi e ceffoni a unda parte di dueEcco perché quanto accaduto nel piccolodi Venturina Terme, frazione di Campiglia Marittima, assume un importanza di rilievo nazionale. Come ha denunciato lo ...