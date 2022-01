Renee Paquette | “La salute di Jon non è un gioco Pretendo le scuse di Bully Ray!”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 gennaio 2022) Uno dei temi della settimana sono state le parole diRay che ha attaccato Jon Moxley per aver deciso di andare in rehab e non essersi poi scusato sia coi colleghi e sia coi fan. La questione ha coinvolto tanti wrestler e addetti ai lavori, ma soprattutto ha colpito negativamente, moglie di Moxley. La quale, nel suo ultimo podcast, si è un po’ sfogata contro l’ex icona ECW. Le parole di“Jon è un uomo incredibile, un wrestler pazzesco. Non potrei essere più orgogliosa di lui e non potrei amarlo di più. So che non dovrei parlarne, si tratta di dare attenzione. Ma le parole diRay non mi sono andate giù. Sono delusa da lui, abbiamo lavorato assieme, pensavo fosse una persona carina. Ha parlato male di mio marito, ha parlato male della mia famiglia. Mi dà ...