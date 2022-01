Quirinale, sul no a Draghi si riaccende la fiamma gialloverde. Ma la carta coperta del centrodestra è Casellati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Parlamento non è la Bce. Il Parlamento non è Palazzo Chigi. E i meccanismi che muovono l’azione parlamentare non puoi studiarli. «Devi viverlo, il Parlamento, per capire come funziona davvero e sperare di vincere la partita più difficile, quella del Quirinale». A dirlo, quando ormai a Montecitorio è rimasto soltanto Roberto Fico a promulgare la seconda fumata nera e qualche sparuto gruppetto di parlamentari, è un grande elettore del centro. L’area politica che più ha sponsorizzato Mario Draghi nelle prime fasi delle negoziazioni e che adesso, come la maggior parte dei delegati, sta realizzando che il premier non è stato in grado di governare la partita più difficile, quella degli equilibri istituzionali, del rispetto dei giochi di forza con i partiti. Palazzo Chigi, 24 gennaio. Le persone più vicine a Draghi gli consigliano di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Parlamento non è la Bce. Il Parlamento non è Palazzo Chigi. E i meccanismi che muovono l’azione parlamentare non puoi studiarli. «Devi viverlo, il Parlamento, per capire come funziona davvero e sperare di vincere la partita più difficile, quella del». A dirlo, quando ormai a Montecitorio è rimasto soltanto Roberto Fico a promulgare la seconda fumata nera e qualche sparuto gruppetto di parlamentari, è un grande elettore del centro. L’area politica che più ha sponsorizzato Marionelle prime fasi delle negoziazioni e che adesso, come la maggior parte dei delegati, sta realizzando che il premier non è stato in grado di governare la partita più difficile, quella degli equilibri istituzionali, del rispetto dei giochi di forza con i partiti. Palazzo Chigi, 24 gennaio. Le persone più vicine agli consigliano di ...

