Mathieu Van der Poel non può ancora allenarsi | “Gli è stato prescritto un riposo rigoroso e deve attenersi ad esso”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) Inizio di stagione in salita perVan der. Dopo aver recuperato parzialmente dai problemi alla schiena di questa estate, il belga ècostretto ad abbandonare la gara Superprestige a Heusden-Zolder il 27 dicembre, e in seguito gli èdiagnosticato un gonfiore a un disco intervertebrale che ora gli sta rendendo molto difficile la preparazione in vista soprattutto delle classiche di Primavera. Come rivelato dal padre, in questo momento il ciclista dell’Alpecin-Fenix si trova “semplicemente seduto a casa sul divano”, anche perché, come prosegue Adrie van der: “Non c’è molto che possa fare, gli èunad ...