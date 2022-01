LIVE Nadal-Shapovalov 6-3 6-4, Australian Open 2022 in DIRETTA: Rafa ad un passo dalla semifinale (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SET Nadal, 6-4! Ancora con il dritto costringe Shapovalov all’errore: ora diventa una montagna gigantesca per il canadese. 40-15 Prima centrale e dritto a sventaglio: due set point Nadal. 30-15 Shapovalov spinge bene con il rovescio, ma poi arriva il momento di tirare di dritto: altro errore. 15-15 Errore di rovescio di Rafa in uscita dal servizio. 15-0 Nadal apre il gioco con un ace. GAME Shapovalov, 5-4. Si salva il canadese, ma ora Rafa serve per il set. AD-40 Bravissimo Shapovalov, che costringe Nadal al passante incrociato con lo slice e chiude a rete. 40-40 Si salva il canadese con un rovescio di controbalzo che mette ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASET, 6-4! Ancora con il dritto costringeall’errore: ora diventa una montagna gigantesca per il canadese. 40-15 Prima centrale e dritto a sventaglio: due set point. 30-15spinge bene con il rovescio, ma poi arriva il momento di tirare di dritto: altro errore. 15-15 Errore di rovescio diin uscita dal servizio. 15-0apre il gioco con un ace. GAME, 5-4. Si salva il canadese, ma oraserve per il set. AD-40 Bravissimo, che costringeal passante incrociato con lo slice e chiude a rete. 40-40 Si salva il canadese con un rovescio di controbalzo che mette ...

Advertising

Eurosport_IT : Ci siete per il primo quarto di finale maschile? ?????? ??Segui LIVE Shapovalov-Nadal su - OA_Sport : Pochi minuti al via del match tra Rafa Nadal e Denis Shapovalov: segui con noi la DIRETTA LIVE - Ubitennis : Australian Open, Day 9 LIVE: Subito Keys-Krejcikova, a seguire Nadal. In mattinata Berrettini - Ubitennis : Australian Open, Day 9 LIVE: Subito Keys-Krejcikova, a seguire Nadal. In mattinata Berrettini - RSIsport : Stanotte live alla RSI ???????? ?????? Tennis: Australian Open, 1/4 di finale Non prima delle 04h00, D.Shapovalov ???? - ????… -