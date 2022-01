Il Conservatorio scrive a Draghi | “Legge Bacchelli per Roberto De Simone”

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un appello per la concessione dei benefici dellaDe: ilSan Pietro a Majella di Napoli ha inviato una lettera al presidente del Consiglio dei ministri, Mariosollecitando il suo intervento dopo la denuncia del musicologo, bisognoso di cure costose. Lo stessoha realizzato un video in cui si ricordano “gli alti meriti culturali e il prestigio della lunga attività” di De“di cui sentiamo come nostro il disagio”.Deha diretto ildi Napoli dal 1995 al 2000 “consolidandone l’autorevolezza” ed è stato “decisivo il suo ruolo per la valorizzazione nel mondo della cultura ...

