Beatles | ' Hey Jude' finisce all' asta NFT | Julian Lennon venderà la copia digitale degli appunti di Paul McCartney

Advertising

HDblog : I cimeli dei Beatles e di John Lennon saranno venduti all'asta come NFT - vanesuidubbi : @eccebrutale hey jude dei beatles perché ogni tanto mi aiuta a voler bene a me stessa - MaxxGhe : @FilippoGallucc1 A livello personale considero 'Hey Jude' (sia nella versione Beatles, sia nella versione live di P… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatles Hey

Il Mattino

Con il suo contagioso ritornello di quattro minuti 'na, na - na, na - na - na - na, na - na - na - na,Jude' rimane, probabilmente, il più grande testo deie probabilmente uno dei più ......di voler vendere all'asta come Non - fungible Token alcuni cimeli appartenuti al padre e ai. gli appunti scritti a mano della canzoneJude , il cappotto usato da Lennon nel film Magical ...Julian Lennon ha messo all'asta, come NFT, gli appunti di Paul McCartney di Hey Jude. Gli appunti originali di Paul McCartney per il successo mondiale di Hey Jude vengono ...The Beatles hit song 'Hey Jude' can be yours now. John Lennon's eldest son, Julian Lennon has announced details of a Beatles memorabilia sale which includes outfits, guitars and the song notes of 'Hey ...