Siffredi & C.: i voti più assurdi per l’elezione del Presidente della Repubblica | VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come ogni elezione del Capo dello Stato è contraddistinta da momenti solenni e importanti per le sorti del Paese, così lo è, in maniera meno significativa, da passaggi contraddistinti da una nota di colore. I cosiddetti ‘voti burla’, appartengono a questa categoria e accompagnano da sempre le prime votazioni, in particolar modo quando i partiti non hanno ancora raggiunto un accordo su un nome condiviso. Così, nel corso del tempo, abbiamo fatto l’abitudine a sentire declamati da Presidente della Camera e del Senato i nomi più bizzarri usciti dal segreto dell’urna. Da Sofia Loren a Rocco Siffredi, i voti-burla per le elezioni del Presidente della Repubblica A seconda del momento storico, abbiamo ascoltato l’appellativo di chi in quel periodo era alla ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come ogni elezione del Capo dello Stato è contraddistinta da momenti solenni e importanti per le sorti del Paese, così lo è, in maniera meno significativa, da passaggi contraddistinti da una nota di colore. I cosiddetti ‘burla’, appartengono a questa categoria e accompagnano da sempre le prime votazioni, in particolar modo quando i partiti non hanno ancora raggiunto un accordo su un nome condiviso. Così, nel corso del tempo, abbiamo fatto l’abitudine a sentire declamati daCamera e del Senato i nomi più bizzarri usciti dal segreto dell’urna. Da Sofia Loren a Rocco, i-burla per le elezioni delA seconda del momento storico, abbiamo ascoltato l’appellativo di chi in quel periodo era alla ...

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - reginagalattica : rocco siffredi for president - LucianoLibero : Quanti voti ha preso Rocco Siffredi? #Quirinale2022 - alemiglio2002 : RT @gippu1: Tra le personalità che hanno ricevuto almeno un voto per la Presidenza della Repubblica dal 1999 a oggi: Luciano Moggi Carlo A… - Fedeves2001 : RT @gippu1: Tra le personalità che hanno ricevuto almeno un voto per la Presidenza della Repubblica dal 1999 a oggi: Luciano Moggi Carlo A… -