Letizia di Spagna, la giacca strizza la vita e scivola nella banalità (Di lunedì 24 gennaio 2022) Letizia di Spagna torna al lavoro e si presenta all'appuntamento con il completo grigio di Felipe Varela che indossa per la settima volta. Resta un mistero perché sia così affezionata a questo look, se non fosse che le sta benissimo ed è perfetto per esaltare il suo vitino da vespa. Letizia di Spagna, stesso tailleur per la settima volta Dopo aver incantato con il look vintage, firmato Valentino, e indossato da sua suocera Sofia nel 1977, Letizia di Spagna ancora una volta pesca dal suo armadio per recuperare per la settima volta il tailleur di Varela, lo stilista che sceglie per i suoi abiti più formali. L'occasione è la consegna della Medaglia d'Onore dell'Accademia Reale di Belle Arti di San Fernando all'Associazione Hispania Nostra, che opera dal 1976 nella difesa, ...

