La favola triste di Serena Cruz

(Di lunedì 24 gennaio 2022) C’era una volta, neanche troppo tempo fa, una bambina il quale destino sembrava segnato dall’arrivo di due amorevoli genitori che promettevano di prendersi cura di loro. Una, la sua, alla quale è stato strappato il lieto fine però, perché l’amore non è niente in confronto alla giustizia italiana che ha deciso di portare via la piccola dalle braccia di mamma e papà e dal suo fratellino. Una storia, quella di, che ha diviso la stampa, la politica e l’opinione pubblica, che ha mandato in frantumi l’identità di una bambina cresciuta senza punti fermi., una storia ingiusta Nata a Manila il 20 maggio del 1986,è stata abbandonata alla nascita e poi affidata a un orfanotrofio situato proprio nella capitale delle Filippine. Fu da lì ...