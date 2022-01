Bankitalia: 7.400 imprese fallite in 2020, meno di pre - Covid (Di lunedì 24 gennaio 2022) La pandemia ha avuto "un impatto significativo" sull'economia italiana, con un calo del Pil dell'8,9% nel 2020. Tuttavia, rispetto al 2019, ci sono stati meno fallimenti e, più in generale, meno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) La pandemia ha avuto "un impatto significativo" sull'economia italiana, con un calo del Pil dell'8,9% nel. Tuttavia, rispetto al 2019, ci sono statifallimenti e, più in generale,...

Advertising

fisco24_info : Bankitalia: 7.400 imprese fallite in 2020, meno di pre-Covid: Di più senza le misure di sostegno adottate dal gover… - Adriana04966084 : @susy43279731 400 miliardi persi per il rosso dei commercianti (Cgia Mestre) circa 2.800 fallimenti entro il 2022.… - Adriana04966084 : @susy43279731 400 miliardi persi per il rosso dei commercianti (Cgia Mestre) circa 2.800 fallimenti entro il 2022.… -