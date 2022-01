Balotelli che torna in Nazionale è l’emblema dello sfacelo azzurro: il calcio italiano non è più in grado di produrre attaccanti di livello (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ve lo ricordate quando tre-quattro mesi fa la stampa specializzata invocava a gran voce la convocazione in Nazionale di Lorenzo Lucca, talento classe 2000 del Pisa autore di un inizio di stagione clamoroso in Serie B, possibile arma segreta di Mancini per spezzare il digiuno offensivo e trascinare l’Italia ai Mondiali? Oppure i salti mortali fatti dalla Federcalcio per naturalizzare a tempo di record Joao Pedro? Pare che adesso in vista degli spareggi di marzo contro Macedonia e Portogallo, il ct abbia deciso di richiamare addirittura Mario Balotelli, che intanto ha ricominciato a giocare più o meno seriamente in Turchia, con i carneadi dell’Adana Demirspor. Ecco, il giovane Lucca, il brasiliano Joao Pedro e il vecchio Balotelli sono facce diverse della stessa medaglia: la disperazione di Mancini e lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ve lo ricordate quando tre-quattro mesi fa la stampa specializzata invocava a gran voce la convocazione indi Lorenzo Lucca, talento classe 2000 del Pisa autore di un inizio di stagione clamoroso in Serie B, possibile arma segreta di Mancini per spezzare il digiuno offensivo e trascinare l’Italia ai Mondiali? Oppure i salti mortali fatti dalla Federper naturalizzare a tempo di record Joao Pedro? Pare che adesso in vista degli spareggi di marzo contro Macedonia e Portogallo, il ct abbia deciso di richiamare addirittura Mario, che intanto ha ricominciato a giocare più o meno seriamente in Turchia, con i carneadi dell’Adana Demirspor. Ecco, il giovane Lucca, il brasiliano Joao Pedro e il vecchiosono facce diverse della stessa medaglia: la disperazione di Mancini e lo ...

Advertising

FBiasin : #Balotelli convocato per lo stage in Nazionale. Se avevamo bisogno di una prova per dire che abbiamo un grosso pro… - serewithane : io che mi sveglio, trovo mia mamma sintonizzata con la Panicucci che guarda i gieffini che dormono e appena mi vede… - im_interista : @calciomercatoit Dalla vittoria dell'Europeo ai spareggi per il mondiale in Qatar alla convocazione di Balotelli, c… - calciomercatoit : #Italia, #Mancini nella bufera per la convocazione allo stage in Nazionale di #Balotelli: 'Cosa può risolvere uno c… - Dric008 : #Balotelli A marione ma che ci torni a fa?? Ricordi come finì l'ultima volta? Non ti daranno tregua aspetteranno un… -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli che Italia, scoppia il caso Balotelli: 'Convocazione ignorante' Il campionato si ferma, stage della Nazionale con il Ct Mancini che richiama Balotelli: la decisione fa discutere, critiche durissimeNuova pausa per il campionato di Serie A, che tornerà in campo a inizio febbraio. Giorni dedicati non solo alla chiusura del ...

Capello: "Ho visto meglio la Juve rispetto al Milan" "Il possibile ritorno di Balotelli in Nazionale? Io non lo conosco. Mancini lo conosce bene, è una decisione che prenderà lui, e di Mancini ho estrema fiducia". "Abbiamo bisogno di giocatori che ...

In forma, carico, voglioso: Balotelli pronto per l'Italia Giornale di Brescia Convocati Nazionale per lo stage, Mancini e l'Italia ritrovano Balotelli Balotelli torna in Nazionale: il commissario tecnico Roberto Mancini chiama Super Mario per lo stage degli azzurri in programma a Coverciano ...

Balotelli in Nazionale, Capello: "Credo in Mancini" ROMA - Il possibile ritorno di Mario Balotelli in Nazionale è il tema caldo del momento ... Mancini lo conosce bene, è una decisione che prenderà lui, e di Mancini ho estrema fiducia - aggiunge - ...

Il campionato si ferma, stage della Nazionale con il Ct Mancinirichiama: la decisione fa discutere, critiche durissimeNuova pausa per il campionato di Serie A,tornerà in campo a inizio febbraio. Giorni dedicati non solo alla chiusura del ..."Il possibile ritorno diin Nazionale? Io non lo conosco. Mancini lo conosce bene, è una decisioneprenderà lui, e di Mancini ho estrema fiducia". "Abbiamo bisogno di giocatori...Balotelli torna in Nazionale: il commissario tecnico Roberto Mancini chiama Super Mario per lo stage degli azzurri in programma a Coverciano ...ROMA - Il possibile ritorno di Mario Balotelli in Nazionale è il tema caldo del momento ... Mancini lo conosce bene, è una decisione che prenderà lui, e di Mancini ho estrema fiducia - aggiunge - ...