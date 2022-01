' Arbitro t' ammazzo' e poi la testata | dopo la squalifica arriva anche il Daspo | allenatore un anno senza stadio

(Di domenica 23 gennaio 2022) ANCONA - Le proteste, la corsa in campo, le minacce. Poi, in un blackout della ragione, laall', finito all'ospedale. Per quel momento di follia aveva già pagato con una...

ANCONA - Le proteste, la corsa in campo, le minacce. Poi, in un blackout della ragione, la testata all'arbitro, finito all'ospedale. Per quel momento di follia aveva già pagato con una squalifica record di 3 anni, ridotta a 2 dalla Corte sportiva d'Appello, più 500 euro di ammenda. Adesso arriva anche il Daspo. A Filottrano, durante una partita di calcio a 5, un allenatore colpì un "fischietto". Già squalificato fino al 31 dicembre 2023, ora dovrà tenersi alla larga dai campi. Il Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa, nel quadro delle attività dirette a frenare fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, ha firmato il provvedimento.