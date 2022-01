Vertice centrodestra, Berlusconi scioglierà la riserva (Di sabato 22 gennaio 2022) e sapremo se continuerà la corsa al Colle o deciderà di ritirarsi Si terrà oggi alle 16 a Roma il Vertice del centrodestra, in cui si tireranno le somme per una possibile o meno candidatura di Berlusconi al Quirinale. Ad annunciare il Vertice è una nota ufficiale, in cui si dice che “la coalizione si confermerà compatta in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica”. L’ex presidente del Consiglio aveva fatto sapere che avrebbe sciolto la riserva entro domenica, ma la decisione definitiva potrebbe arrivare già in serata. Il Vertice di oggi ha confermato l’intesa e la sintonia. Il centro-destra affronterà unito tutti i prossimi appuntamenti istituzionali ed elettorali, dall’elezione del Capo dello Stato fino alle prossime elezioni amministrative e politiche ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022) e sapremo se continuerà la corsa al Colle o deciderà di ritirarsi Si terrà oggi alle 16 a Roma ildel, in cui si tireranno le somme per una possibile o meno candidatura dial Quirinale. Ad annunciare ilè una nota ufficiale, in cui si dice che “la coalizione si confermerà compatta in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica”. L’ex presidente del Consiglio aveva fatto sapere che avrebbe sciolto laentro domenica, ma la decisione definitiva potrebbe arrivare già in serata. Ildi oggi ha confermato l’intesa e la sintonia. Il centro-destra affronterà unito tutti i prossimi appuntamenti istituzionali ed elettorali, dall’elezione del Capo dello Stato fino alle prossime elezioni amministrative e politiche ...

