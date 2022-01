LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Maurberger in testa, cerca la rimonta (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Miglior tempo di manche per Kristoffersen, va in testa con 0.36 su un comunque bravo Maurberger. La rimonta dell’azzurro non è finita. Tocca allo svizzero Luca Aerni (-0.04). 13.52 Salta completamente Ritchie, che non conclude la prova. Sin qui sono usciti tre sciatori su sei! Ora attenzione al norvegese Henrik Kristoffersen (-0.25), grande deluso della prima manche. Se finisse alle spalle di Maurberger… 13.51 Scivola subito l’americano, che poi si rialza e riparte, ma la sua gara è compromessa. Nella parte alta bisogna sciare circospetti, per poi scatenarsi da metà in più. 13.50 Ha inforcato Von Gruenigen. Ora l’americano Benjamin Ritchie (-0.19). 13.49 Il croato Samuel Kolega, praticamente senza sbagliare, chiude a 2?87: la differenza ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Miglior tempo di manche per Kristoffersen, va incon 0.36 su un comunque bravo. Ladell’azzurro non è finita. Tocca allo svizzero Luca Aerni (-0.04). 13.52 Salta completamente Ritchie, che non conclude la prova. Sin qui sono usciti tre sciatori su sei! Ora attenzione al norvegese Henrik Kristoffersen (-0.25), grande deluso della prima manche. Se finisse alle spalle di… 13.51 Scivola subito l’americano, che poi si rialza e riparte, ma la sua gara è compromessa. Nella parte alta bisogna sciare circospetti, per poi scatenarsi da metà in più. 13.50 Ha inforcato Von Gruenigen. Ora l’americano Benjamin Ritchie (-0.19). 13.49 Il croato Samuel Kolega, praticamente senza sbagliare, chiude a 2?87: la differenza ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Nella #discesalibera di #Cortina successo numero 17 per Sofia #Goggia, che ipoteca la… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #LaLiga #Bundesliga… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia scaccia i fantasmi e trionfa! Coppa del Mondo general… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: pazzesca Sofia Goggia è prima con tanti rischi! Indietro le altre… - MontagnaDiLibri : Celebrando i campionati di Coppa del Mondo di Sci alpino a Cortina, #UnaMontagnadiLibri, Lorenzo Fabiano e la campi… -