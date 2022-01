Inter-Venezia, fallo di Dzeko su Modolo: Regolamenti arbitrali personalizzati per le squadre di Milano e Torino. (Di sabato 22 gennaio 2022) Inter-Venezia, il fallo di Dzeko su Modolo, Marchetti e Mazzoleni regalano il pareggio all’Inter. Serie A sempre più falsata dalle decisioni arbitrali. Continuano a giocare un campionato a parte, con Regolamenti arbitrali personalizzati, le squadre di Milano e Torino. In Atalanta – Inter Massa e Di Paolo ignorano l’invedibile mani aereo di D’Ambrosio ma una settimana dopo Marchetti e Mazzoleni (Inter – Venezia) perdono 2-3 minuti per vedere un mani mai fatto da Modolo in area lagunare. Incredibile poi che nella stessa gara Marchetti e Mazzoleni non hanno il tempo di rivedere la gomitata di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 gennaio 2022), ildisu, Marchetti e Mazzoleni regalano il pareggio all’. Serie A sempre più falsata dalle decisioni. Continuano a giocare un campionato a parte, con, ledi. In Atalanta –Massa e Di Paolo ignorano l’invedibile mani aereo di D’Ambrosio ma una settimana dopo Marchetti e Mazzoleni () perdono 2-3 minuti per vedere un mani mai fatto dain area lagunare. Incredibile poi che nella stessa gara Marchetti e Mazzoleni non hanno il tempo di rivedere la gomitata di ...

