E’ morto Gianni Di Marzio | le reazioni | messaggio commovente di Claudio Ranieri

(Di sabato 22 gennaio 2022) E’Di, ex allenatore e manager sportivo, padre del giornalista Gianluca. Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio dal mondo del calcio. Il Napoli: “il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Diper la scomparsa del caro, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra”.: “addio, sei stato il mio allenatore per 5 anni e mio grande amico per tutta la vita: se sono allenatore lo devo a te. Ora posso solo condividere il dolore di questa tua ultima notizia con Tucci e Gianluca. Mi mancherai, tantissimo”. “Il Venezia FC si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Died esprime le più sentite condoglianze per la ...

... Caludio Ranieri , già allenatore tra le altre di Juve, Roma e Leicester con cui ha vinto a sorpresa la Premier League, saluta il suo ex allenatoredi Marzioa 82 anni. 'Ora - aggiunge ...In fondo loro erano due sbarbi di buona famiglia e di belle speranze, io Andrea Frateff -. "... che secondo DFA può essere paragonato in patria a quello che per noi è Renzo Piano, è appena..."Gianni Di Marzio fece grande il calcio calabrese e si legò a Cosenza, in una delle pagine più belle e intense della storia calcistica rossoblù. Indimenticabile a bordo campo e negli spogliatoi: la su ...È morto Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano. Lo ha annunciato Gianluca, il figlio, giornalista a Sky.