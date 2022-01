Corsa al Quirinale, Berlusconi non scioglie la riserva: “Ancora non ho deciso” (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma – “Ancora non ho deciso…”. Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, rivolto ai ministri e sottosegretari di Forza Italia che lo ascoltano via Zoom, avrebbe detto di non aver Ancora sciolto la riserva. Subito dopo, il Cav, raccontano fonti azzurre, si sarebbe scollegato perché impegnato in un giro di telefonate. “Saremo al fianco di Berlusconi qualsiasi cosa decida di fare”. Questo in sostanza il messaggio rivolto dai ministri e sottosegretari di Forza Italia al Cav. Il vertice del centrodestra convocato per le 18 non è Ancora iniziato. E’ infatti tuttora in corso il meeting via Zoom di FI. Con l’adesione a Forza Italia dell’ex senatore ex M5S Saverio De Bonis, ora nel Misto, Silvio Berlusconi sembra smentire Vittorio Sgarbi che da qualche giorno ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma – “non ho…”. Silvio, a quanto si apprende, rivolto ai ministri e sottosegretari di Forza Italia che lo ascoltano via Zoom, avrebbe detto di non aversciolto la. Subito dopo, il Cav, raccontano fonti azzurre, si sarebbe scollegato perché impegnato in un giro di telefonate. “Saremo al fianco diqualsiasi cosa decida di fare”. Questo in sostanza il messaggio rivolto dai ministri e sottosegretari di Forza Italia al Cav. Il vertice del centrodestra convocato per le 18 non èiniziato. E’ infatti tuttora in corso il meeting via Zoom di FI. Con l’adesione a Forza Italia dell’ex senatore ex M5S Saverio De Bonis, ora nel Misto, Silviosembra smentire Vittorio Sgarbi che da qualche giorno ...

