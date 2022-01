Australian Open 2022, il tabellone di Jannik Sinner. Insidia De Minaur, poi Tsitsipas all’orizzonte (Di sabato 22 gennaio 2022) Ora che per la prima volta giunge alla seconda settimana di un torneo dello Slam, per Jannik Sinner iniziano i confronti meno semplici, quelli con i giocatori della fascia più alta del tennis mondiale. Un cammino, questo, che l’altoatesino sta percorrendo con la forza della sua testa di serie numero 11. Partiamo dagli ottavi di finale: è Alex de Minaur l’uomo che avrà di fronte lunedì. Un confronto, il loro, che con ogni probabilità avrà il contorno della Rod Laver Arena, se non altro perché di Australiani nella parte bassa non ce ne sono più e anche in alto sono del tutto spariti, dando così all’originario di Sydney la palma di speranza sulla quale si sorregge il suo Paese. Con il numero 32 del seeding Sinner ha vinto già due volte: la prima nella finale delle Next Gen ATP Finals 2019, la seconda nei ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Ora che per la prima volta giunge alla seconda settimana di un torneo dello Slam, periniziano i confronti meno semplici, quelli con i giocatori della fascia più alta del tennis mondiale. Un cammino, questo, che l’altoatesino sta percorrendo con la forza della sua testa di serie numero 11. Partiamo dagli ottavi di finale: è Alex del’uomo che avrà di fronte lunedì. Un confronto, il loro, che con ogni probabilità avrà il contorno della Rod Laver Arena, se non altro perché dii nella parte bassa non ce ne sono più e anche in alto sono del tutto spariti, dando così all’originario di Sydney la palma di speranza sulla quale si sorregge il suo Paese. Con il numero 32 del seedingha vinto già due volte: la prima nella finale delle Next Gen ATP Finals 2019, la seconda nei ...

