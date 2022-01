Addio Gianni Di Marzio | muore a 82 lo scopritore di Maradona e CR7 Fece grandi Cosenza e Catanzaro

(Di sabato 22 gennaio 2022) Scoprì Diego Armando, suggerendone l'acquisto al presidente del Napoli, Ferlaino (operazione che andò in porto tempo dopo) e segnalò per primo Cristiano Ronaldo . Basterebbe questo per spiegare...

mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? Addio a Gianni Di Marzio L'annuncio dal figlio Gianluca: 'Ora potrai finalmente allenare il tuo amato Diego' https://t.co… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Addio a Gianni Di Marzio, l'ex tecnico delle vespe che allenò Olivieri e Ciannameo LEGGI… - blogsicilia : ? #Calcio. Addio a Gianni Di Marzio, ex allenatore e consulente del #Palermo. Il cordoglio della società rosanero ?? - IavaroneToni : Addio a Gianni Di Marzio - NCN_it : Addio a Gianni #DiMarzio, il cordoglio del Calcio #Napoli: ''Storico e indimenticabile allenatore della squadra azz… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gianni

Il mondo del calcio piange la scomparsa diDi Marzio, classe 1940, allenatore e grande talent scout. Fu lui a 'scoprire' Maradona ed è stato il primo napoletano a guidare la squadra della sua città. Da tecnico anche due promozioni in ...Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L'annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un'ottima ...È morto Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano. Lo ha annunciato Gianluca, il figlio, giornalista a Sky.Addio a Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un'ottima carriera da allenatore. Inizio' con le giovanili del Napoli, po ...