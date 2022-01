89enne armato di bastone picchia un’87enne e un’infermiera | anziana in fin di vita

(Di sabato 22 gennaio 2022) Doveva essere un momento conviviale, ma si è sfiorata la tragedia: è quanto successo a Sezze ieri sera, venerdì 21 gennaio 2022 in una Residenza sanitaria per anziani dove undiha aggredito eto una donna di 87 anni e. Chiamati i sanitari del 118, gli operatori hanno immediatamente medicato l’infermiera mentre l’è stata trasportata al Santa Maria Goretti. Sul fatto indagano i carabinieri. Leggi anche: Tragedia a Pomezia: operaio precipita nel vuoto, morto sul colpo Aggressione in una Residenza sanitaria per anziani: il fatto E’ avvenuto a Sezze, venerdì 21 gennaio 2022, ieri sera, nello specifico in una struttura di Residenza sanitaria per anziani. Qui, per cause ancora da accertare, un uomo di 89 anni ha aggredito, con un ...

