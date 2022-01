Salto con gli sci maschile, qualificazioni Titisee-Neustadt 2022: Prevc davanti a Kobayashi, c’è Bresadola (Di venerdì 21 gennaio 2022) I risultati delle qualificazioni della prova di HS142 a Titisee-Neustadt, valida per la coppa del mondo 2022 Salto con gli sci maschile. Sul trampolino tedesco, lo sloveno Cene Prevc stacca il pass per la prova finale di domani con il miglior risultato, di 130.3 punti, precedendo in una gara tiratissima il giapponese Ryoyu Kobayashi (128.9) e il padrone di casa Karl Geiger (128.7). Quarto posto per il norvegese Halvor Egner Granerud (127.4), mentre a chiudere la top-5 è un altro sloveno, Lovro Kos (125.9). Rientra nei 50 qualificati anche l’azzurro Giovanni Bresadola, che chiude 33esimo con 97.2 punti. Niente da fare, invece, per l’altro italiano in gara, Francesco Cecon, che chiude 55esimo con 74.1 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) I risultati delledella prova di HS142 a, valida per la coppa del mondocon gli sci. Sul trampolino tedesco, lo sloveno Cenestacca il pass per la prova finale di domani con il miglior risultato, di 130.3 punti, precedendo in una gara tiratissima il giapponese Ryoyu(128.9) e il padrone di casa Karl Geiger (128.7). Quarto posto per il norvegese Halvor Egner Granerud (127.4), mentre a chiudere la top-5 è un altro sloveno, Lovro Kos (125.9). Rientra nei 50 qualificati anche l’azzurro Giovanni, che chiude 33esimo con 97.2 punti. Niente da fare, invece, per l’altro italiano in gara, Francesco Cecon, che chiude 55esimo con 74.1 punti. SportFace.

