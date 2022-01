Nadal-Khachanov in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2022

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Rafaelaffronterà Karenin occasione del terzo turno degli, Slam che caratterizza usualmente l’inizio di ogni stagione tennistica. Il maiorchino non ha lasciato alcun set per strada contro Marcos Giron e Yannick Hanfmann, dimostrando di trovarsi a proprio agio dal punto di vista fisico e pungendo con il suo mancino sempre insidioso. Il moscovita ha faticato all’esordio contro Denis Kudla, uscendone però vittorioso; nessun problema invece durante la seconda uscita contro Benjamin Bonzi, quest’ultimo facilmente fuori dai giochi in tre set.si presenterà da assoluto favorito sulla Rod Laver Arena di Melbourne, sebbene pronosticare una sua vittoria certa sarebbe ingeneroso per, considerando la sua pericolosità da ...

28 - R.6 Margaret Court Arena Dall'1.00 N. Parrizas Diaz - J. Pegula 21 M. Kostyuk - P. Badosa 8 R. Opelka 23 - D. Shapovalov 14 Dalle 9.00 A. Anisimova - N. Osaka 13 A. Mannarino - ...Tornando al tabellone maschile primo vero ostacolo per Rafael, che si troverà di fronte il russo Karen. Il maiorchino finora ha passeggiato, ma attenzione ache si trova ...Sport - E. Svitolina 15 B. Krejcikova 4 - J. Ostapenko 26 C. Alcaraz 31 - M. Berrettini 7 Dalle 9.00 A. Barty 1 - C. Giorgi 30 K. Khachanov 28 - R. Nadal 6 Margaret Court Arena Dall'1.00 N. Parrizas ...Lorenzo Sonego intorno alle 2.30, Matteo Berrettini sfida Alcaraz verso le 4, Camila Giorgi in sessione serale alle 9. In mattinata anche Nadal-Khachanov e Osaka-Anisimova ...