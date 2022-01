Mamma partorisce rara coppia di gemelle albine con capelli bianchi come la neve (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tutti i bambini sono unici, ma è inevitabile che alcune nascite facciano la storia e lascino un’impronta duratura nella nostra mente. Quando nel 2018 in Argentina sono nate le due gemelle Catalina e Virginia, hanno fatto notizia in tutto il mondo. Perché? Perché sono nate con degli eclatanti capelli bianchi come la neve. Le foto delle bellissime gemelle al tempo sono diventate virali, ma poi le persone si sono dimenticate di loro. Tuttavia, i loro parenti di recente hanno pubblicato alcune loro foto e devo dire che queste bambine sono ancora davvero adorabili! Nel 2018, Jorge Gomez e sua moglie erano super felici mentre si preparavano ad accogliere al mondo le loro gemelle. La coppia, che aveva già un bellissimo bambino, sentiva che la ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tutti i bambini sono unici, ma è inevitabile che alcune nascite facciano la storia e lascino un’impronta duratura nella nostra mente. Quando nel 2018 in Argentina sono nate le dueCatalina e Virginia, hanno fatto notizia in tutto il mondo. Perché? Perché sono nate con degli eclatantila. Le foto delle bellissimeal tempo sono diventate virali, ma poi le persone si sono dimenticate di loro. Tuttavia, i loro parenti di recente hanno pubblicato alcune loro foto e devo dire che queste bambine sono ancora davvero adorabili! Nel 2018, Jorge Gomez e sua moglie erano super felici mentre si preparavano ad accogliere al mondo le loro. La, che aveva già un bellissimo bambino, sentiva che la ...

