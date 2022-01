LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 7-6 2-6 3-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: break del piemontese nel quarto set! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Ancora cerca il dritto a sventaglio Sonego, ma colpisce male. 3-2 Sonego. Game interlocutorio vinto dal serbo che non sembra essere brillantissimo fisicamente. 40-0 Mette la prima Kecmanovic e non parte lo scambio. 30-0 Serve ancora bene il giocatore serbo. 15-0 Servizio al centro scagliato da Kecmanovic. 3-1 Sonego. Un altro turno di servizio liscio come l’olio per l’azzurro. 40-15 Accelera Sonego con il dritto e si procura due palle per il 3-1. 30-15 Esagera nella ricerca della profondità con il dritto Kecmanovic. 15-15 Gioca un buonissimo contropiede in corsa Kecmanovic con il dritto. 15-0 Prima di servizio violentissima! Dodicesimo ace. 2-1 Sonego. ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Ancora cerca il dritto a sventaglio, ma colpisce male. 3-2. Game interlocutorio vinto dal serbo che non sembra essere brillantissimo fisicamente. 40-0 Mette la primae non parte lo scambio. 30-0 Serve ancora bene il giocatore serbo. 15-0 Servizio al centro scagliato da. 3-1. Un altro turno di servizio liscio come l’olio per l’azzurro. 40-15 Acceleracon il dritto e si procura due palle per il 3-1. 30-15 Esagera nella ricerca della profondità con il dritto. 15-15 Gioca un buonissimo contropiede in corsacon il dritto. 15-0 Prima di servizio violentissima! Dodicesimo ace. 2-1. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 7-6 2-5 Australian Open 2022 in DIRETTA: passaggio a vuoto per l’azzurro - #Sonego-Kecm… - Brazilian2021 : LIVE Sonego-Kecmanovic Australian Open 2022 in DIRETTA: finisce il primo set del doppio - #Sonego-Kecmanovic… - zazoomblog : LIVE Sonego-Kecmanovic Australian Open 2022 in DIRETTA: finisce il primo set del doppio - #Sonego-Kecmanovic… - zazoomblog : LIVE Sonego-Kecmanovic Australian Open 2022 in DIRETTA: a breve si parte obiettivo ottavi di finale! - #Sonego-Kec… - _Sport_Calcio_ : Alcaraz ?? Berrettini nel day5 degli Australian Open! ?????? Sonego e Giorgi gli altri azzurri in campo ?????? ?? Segui tut… -