Inter, infortunio Correa: l'esito degli esami e i tempi di recupero (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non arrivano buone notizie in casa Inter, il tecnico Simone Inzaghi sarà costretto a rinunciare a Joaquin Correa nelle prossime partite. L'ex Lazio ha accusato un problema alla coscia sinistra durante la partita degli ottavi di Coppa Italia contro l'Empoli ed è uscito dal campo in lacrime. Come confermato dal sito ufficiale nerazzurro, gli esami hanno evidenziato una distrazione ai flessori. "Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane". Al momento è stata bloccata la cessione di Stefano Sensi alla Sampdoria, protagonista anche del gol qualificazione ai tempi supplementari contro ...

