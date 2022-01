Il mercato cripto in rosso a fine settimana: Bitcoin ed Ether in calo di oltre il 7,50% (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per la seconda volta in due settimane, Bitcoin è sceso sotto i 40.000$, questa volta avvicinandosi al punto di supporto di 38.000$ Il mercato delle criptovalute è crollato durante la sessione mattutina di oggi nella sua interezza, con le stablecoin ancorate al dollaro che sono le uniche sopravvissute. I dati forniti da CoinMarketCap indicano che Bitcoin, che giovedì aveva guadagnato fino a 43.000$, è sceso a 38.560$, suo valore minimo degli ultimi sei mesi. Al momento della pubblicazione la criptovaluta pioniera viene scambiata al di sotto di 39.000$, avendo perso il 7,68% nelle ultime 24 ore. Insieme a Bitcoin, anche Ethereum sta subendo il colpo del mercato. Nelle ultime 24 ore, la seconda risorsa digitale più preziosa è scesa ad un minimo di ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) Per la seconda volta in due settimane,è sceso sotto i 40.000$, questa volta avvicinandosi al punto di supporto di 38.000$ Ildellevalute è crollato durante la sessione mattutina di oggi nella sua interezza, con le stablecoin ancorate al dollaro che sono le uniche sopravvissute. I dati forniti da CoinMarketCap indicano che, che giovedì aveva guadagnato fino a 43.000$, è sceso a 38.560$, suo valore minimo degli ultimi sei mesi. Al momento della pubblicazione lavaluta pioniera viene scambiata al di sotto di 39.000$, avendo perso il 7,68% nelle ultime 24 ore. Insieme a, ancheeum sta subendo il colpo del. Nelle ultime 24 ore, la seconda risorsa digitale più preziosa è scesa ad un minimo di ...

Advertising

vitadaMaestra_ : @la_nana_bianca Lui si interessa di finanza, cripto valute , informatica, al mattino beve il suo caffè dec e ascolt… - Cosmino_ : Il mercato #cripto e quello #stock sono correlati? Una cosa è certa, i tassi di interessi imposti dalle banche cent… - it_tradingview : Nuovi dati di mercato cripto in tempo reale disponibili gratuitamente su TradingView: ecco a voi CoinEx. Leggi il… - rykyjeypynaz : @MinoErraiola @Mestruat Come ho detto prima, dalla domanda e dell'offerta, che a loro volta variano con le prestazi… - DominiciJacques : Il mondo delle Criptovalute sta cambiando a causa delle numerose restrizioni energetiche imposte in diversi paesi.… -