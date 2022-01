Covid in Campania | oggi 13 682 positivi e 21 morti | indice di contagio stabile al 15 | 06% | aumentano ricoveri e terapie intensive

Advertising

SkyTG24 : Covid, De Luca: “Per fine gennaio probabile discesa contagio” - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (21 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamen… - occhio_notizie : Il bollettino #Covid della #Campania: i dati - salernotoday : Covid-19, 13.682 nuovi contagi e 21 decessi: il bollettino regionale - neifatti : Covid in Campania, 13.682 nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

...ministro della Salute Roberto Speranza in base ai dati sul monitoraggio della diffusione del... Oltre ai nuovi ingressi, ci sono, Lombardia, Lazio, Toscana, Valle d'Aosta. Emilia Romagna, ...Le vittime approfondimento Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nel ... 36.378 in Lombardia 12.888 in Veneto 8.856 in14.719 in Emilia - Romagna 12.440 in Piemonte ...Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca che, nel corso del suo consueto appuntamento social per fare il punto sull'emergenza Covid, torna a parlare dopo le polemiche di questi giorni ...21 GEN - Sono 179.106 (ieri 188.797) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia ...