21 gennaio | il giorno in cui il re di Francia perse la testa Come andò la rivolta per pane e diritti | e l’establishment non fu più intoccabile

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La mattina del 211793 Luigi Capeto, Luigi XVI, si sveglia all’alba per incontrare il suo confessore. Di lì a poco una carrozza lo attende, per portarlo alla Piazza della Rivoluzione, l’odierna Place de la Concorde, di fronte alle Tuileries, dove il suo popolo, il popolo francese, lo attende. Nella piazza c’è un patibolo e il re, condannato al silenzio, vi è condotto. Rullano i tamburi e, poco dopo, la suacade a terra e, con essa, buona parte della storia dellae dell’Europa. Un taglio netto che, al di là del decorrere successivo degli eventi fino alla restaurazione del 1848 e dopo, rappresenterà un punto di non ritorno. Masi arriva al 211793 e cosa apre tale momento? Tra il 1774 e il 1792 Luigi XVI è Re die il suo Paese versa in una ...

reggiadicaserta : ?? Era il 20 gennaio 1752, Re Carlo di Borbone compiva quel giorno 36 anni. Ed era anche il giorno in cui il Re e la… - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter chiede qualche giorno di tempo alla @sampdoria prima di prendere una decisione su #Sensi.… - lorepregliasco : Confermati i segnali di picco sui casi, che scendono rispetto a una settimana fa. La prima volta in questa quarta o… - angiuoniluigi : Oggi Venerdì 21 Gennaio un buon giorno a tutti voi.. - IVALDO1962 : RT @buonweekend: È stata convocata per oggi 20 gennaio alle 21 l’assemblea del gruppo della Camera del #M5S All’ordine del giorno l’elezio… -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio giorno

Neldell'intervista a Gemello continuava a girarmi in testa una frase: "With my man G - Mellow we ... La Quiete , in uscita oggi venerdì 21, è un disco vario, maturo, per certi aspetti ...... con quasi certo passaggio in zona arancione dal 24. La " mappa" dell'Italia va poi a ... Per la Lombardia , data quasi sicura zona arancione solo qualchefa, la situazione sembra in lieve ...Per la rubrica “Una Foto al Giorno”, lo scatto scelto per la giornata di venerdì 21 gennaio è stato realizzato da Barbara Brusoni ed è intitolato “Da Senigallia al Conero”. La redazione di Senigallia ...Le prime dosi prendono il volo. È l’effetto tangibile della politica “dell’esclusione sociale” dei non vaccinati portata avanti dal governo. A fare da propellente ...