Muore a 23 anni mentre gioca alla Xbox: aveva partecipato a X Factor e The Voice (Di giovedì 20 gennaio 2022) Stava giocando alla Xbox con i suoi amici online, quando ad un certo punto ha accusato un malore ed è deceduta. Natanya Brook, 23 anni, era un’appassionata di gaming e anche una cantante di talento. La giovane faceva parte di una squadra di gioco semi-professionista ed era stata anche protagonista di un’audizione per X Factor e The Voice. Natanya, nota anche come Tanya, era rimasta sveglia almeno fino alle 2 del mattino dello scorso 1 agosto per giocare online con i suoi amici. Ad un certo punto ha smesso improvvisamente di parlare. LEGGI ANCHE => Nuovi dettagli sulla morte di Ariel Burdett, meteora di XFactor: cadavere scoperto dopo 8 giorni La mattina seguente sua madre, Jenny Brook, ha controllato la sua stanza nella loro casa ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Stavandocon i suoi amici online, quando ad un certo punto ha accusato un malore ed è deceduta. Natanya Brook, 23, era un’appassionata di gaming e anche una cantante di talento. La giovane faceva parte di una squadra di gioco semi-professionista ed era stata anche protagonista di un’audizione per Xe The. Natanya, nota anche come Tanya, era rimasta sveglia almeno fino alle 2 del mattino dello scorso 1 agosto perre online con i suoi amici. Ad un certo punto ha smesso improvvisamente di parlare. LEGGI ANCHE => Nuovi dettagli sulla morte di Ariel Burdett, meteora di X: cadavere scoperto dopo 8 giorni La mattina seguente sua madre, Jenny Brook, ha controllato la sua stanza nella loro casa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Brasile, la modella Valentina Boscardin, di 18 anni, muore per complicanza da Covid. La ragazza era doppiamente vac… - HuffPostItalia : Leader No Pass muore a 63 anni di Covid. L'amico ai No Vax: 'Lo avete sulla coscienza' - TgLa7 : Nei primi 2 anni di pandemia introiti dei ricchi sono cresciuti al ritmo di 15.000 dollari al secondo, mentre ogni… - itsme3791 : ??”ADDIO CHIARA”: ??20/01/22: Muore improvvisamente una ragazza di 28 anni e questi scribacchìni l’unica cosa che sa… - voltes48 : RT @itsme3791: ??19/01/22:MAESTRO DI TENNIS MUORE IMPROVVISAMENTE PER UN MALORE A 53 ANNI??TUTTI PIANGONO MA NESSUNO SI INCAZZA?? FATE GIRARE… -