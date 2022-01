Ferruccio Bravi, una vita per l’Alto Adige e l’Italia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – La scorsa settimana, alla soglia dei 99 anni, è venuto a mancare Ferruccio Bravi. Purtroppo, in molti, soprattutto fra i più giovani, non avranno mai udito questo nome. Vale dunque la pena spendere alcune parole per raccontare cosa ha fatto e chi era Ferruccio Bravi, non solo per un suo doveroso ricordo, ma anche per dare testimonianza, nel mediocre grigiore della contemporaneità, di un diverso tipo d’uomo e d’italiano. Chi era Ferruccio Bravi Nacque a Roma l’otto aprile del 1923, da padre romano – ma con ascendenti centro-settentrionali – che svolgeva l’attività di bibliotecario della Sanità Pubblica e da madre di antica famiglia trentina, fervente irredentista e iscritta alla Lega Nazionale di Trento, costretta a rifugiare nella capitale allo scoppio della Grande ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – La scorsa settimana, alla soglia dei 99 anni, è venuto a mancare. Purtroppo, in molti, soprattutto fra i più giovani, non avranno mai udito questo nome. Vale dunque la pena spendere alcune parole per raccontare cosa ha fatto e chi era, non solo per un suo doveroso ricordo, ma anche per dare testimonianza, nel mediocre grigiore della contemporaneità, di un diverso tipo d’uomo e d’italiano. Chi eraNacque a Roma l’otto aprile del 1923, da padre romano – ma con ascendenti centro-settentrionali – che svolgeva l’attività di bibliotecario della Sanità Pubblica e da madre di antica famiglia trentina, fervente irredentista e iscritta alla Lega Nazionale di Trento, costretta a rifugiare nella capitale allo scoppio della Grande ...

