Barcellona, ds Alemany su Ousmane Dembelè: "Deve andarsene subito" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mateu Alemany ha commentato la situazione relativa all'attaccante francese Ousmane Dembelè, in scadenza di contratto a giugno con il Barcellona. Queste le parole del direttore sportivo blaugrana: "Ci sembra ovvio che il giocatore non voglia continuare al Barcellona e farsi coinvolgere nel progetto futuro del Barca. A queste condizioni, quindi, abbiamo detto a lui e ai suoi agenti che Deve andarsene immediatamente". SportFace.

