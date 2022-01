Australian Open 2022 | Andy Murray fuori a sorpresa contro Taro Daniel | era nel tabellone di Jannik Sinner

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo aver entusiasmato nel primo turno, opposto al georgiano Nikoloz Basilashvili, è finita la corsa neglidello scozzese(n.113 del ranking). L’ex n.1 del mondo è stato battuto dal giapponese(n.120 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 in 2 ore e 49 minuti di gioco. Unche ha risentito delle fatiche del match precedente, dovendo cedere il passo a unin grande spolvero che tenendo conto del rendimento delle qualificazioni ha sempre vinto tre set a zero. Percorso netto per il nipponico quindi e possibile di rotta di collisione con, qualora oggi l’altoatesino riuscisse a battere l’americano Steve Johnson. Per ...

Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - Eurosport_IT : Camila Giorgi conquista il 3° turno degli Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Giorgi - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - sportface2016 : #AusOpen | Spettacolo tra #Kyrgios ed il pubblico aussie al termine di un game delicatissimo nel secondo set contro… - EureosCriss : RT @agambella: Djokovic al contrattacco con l'Australia: pronta la causa da 6 milioni di dollari per 'maltrattamenti'. -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Il primo big di giornata ad approdare al terzo turno dell'è il russo Andrey Rublev che ha brillantemente superato con un punteggio discendente (6 - 4 6 - 2 6 - 0) il lituano Ricardas Berankis. Due turni e due successi agevoli per il top 10 ...Oltre aglisono in corso una serie di Challenger in Italia, un mercato sempre più importante per il tennis. Qui i giocatori non vaccinati possono competere, a meno che che presentino ...Nick Kyrgios esulta durante il suo match di secondo turno agli Australian Open 2022 contro Daniil Medvedev e si lascia andare ad un balletto.Dopo aver entusiasmato nel primo turno, opposto al georgiano Nikoloz Basilashvili, è finita la corsa negli Australian Open 2022 dello scozzese Andy Murray (n.113 del ranking). L'ex n.1 del mondo è sta ...